Полицейские задержали на Херсонщине разыскиваемого Интерполом вора в законе из РФ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории г. Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск.

Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус "вора в законе". В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

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Фото: сайт полиции

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонщины.

Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении проект закона №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом", инициированный президентом Украины. Участие в разработке законопроекта приняли народные депутаты и специалисты Департамента стратегических расследований. "За" законопроект проголосовали 254 народных депутатов.