Глава ОП Богдан тайно встречался с олигархом Коломойским в киевском ресторане, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы". Богдан встретился с Коломойским после встречи с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

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"Андрея Богдана связывают с Игорем Коломойским не один год сотрудничества: когда олигарх возглавлял Днепропетровскую, нынешний глава Офиса Владимира Зеленского был его советником, затем защищал во время резонансного судебного процесса его близкого соратника Геннадия Корбана. А еще весной 2019-го Коломойский называл Богдана своим "личным адвокатом".

Но уже через месяц, в конце мая Богдан возглавил Администрацию новоизбранного президента Зеленского, прекратил адвокатскую лицензию и написал в своем Facebook, что больше не является "юристом или адвокатом Коломойского".

В то же время, сложно было представить, что находясь теперь на такой должности, Андрей Богдан сможет разорвать связи с одним из самых богатых и влиятельных бизнесменов страны.

И с тех пор руководитель ОП всячески пытался дистанцироваться от фигуры Коломойского, по крайней мере публично: убеждал журналистов, что нет тем для коммуникации с олигархами, и отмечал, что они с Коломойским имеют "разные взгляды на различные события".

Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского", - говорится в говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

Так, поздно вечером 25 декабря "Схемы" сняли, как руководитель ОП и влиятельный олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

25 декабря 2019. Офис президента Украины.

Съемочная группа "Схем" замечает, как около 18:00 из боковых ворот выезжает кортеж руководителя Офиса президента Андрея Богдана.



Журналисты заметили, как вечером 25 декабря кортеж Андрея Богдана уехал из ОП

Машины направляются в итальянский ресторан на Печерске.



С Банковой автомобили выдвинулись в итальянский ресторан на столичном Печерске

Позже становится ясно, что в ресторане руководитель Офиса Президента встречается с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Встреча длится около часа.

Заведение сначала покидает Андрей Богдан с охранником.



По завершению встречи первым ресторан покинул Андрей Богдан

Следом - Андрей Коболев.



Вслед за ним из заведения вышел и Андрей Коболев

В этот рождественский вечер журналисты встретят руководителя Офиса Президента дважды.

25 декабря 2019. Офис Игоря Коломойского

Около 17:00 съемочная группа "Схем" замечает, что авто ждет у выезда из подземного паркинга.



В тот же день возле офиса Коломойского журналисты заметили машину, которая ждала возле заезда на паркинг

Это машина из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана, связанного с олигархом Игорем Коломойским. Автомобиль зарегистрирован на компанию ООО "Транспортно-производственная фирма "Нафтотранссервис".



Как оказалось, припаркованное авто - из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана

25 декабря 2019. Пятизвездочный отель Premier Palace

За пятнадцать минут до восьми часов "Схемы" замечают, у отеля два уже знакомых автомобиля - Кипермана и Богдана.



"Схемы" замечают у гостиницы в центре Киева авто Богдана



Неподалеку припаркована машина Кипермана

Видят, как водитель Богдана заходит в отель не через центральные двери, а через японский ресторан.



"Схемы" заметили, как водитель Богдана зашел в гостиницу Premier Palace

А через несколько минут журналистам удается зафиксировать, как вместе с водителем руководителя Офиса Президента выходит из ресторана человек.



Через несколько минут вместе с водителем руководителя ОП из здания вышел и охранник Богдана

Это тот самый личный охранник Богдана, который час назад выводил главу Офиса Президента с другой ресторана.

Судя по ряду других кадров, которые пересмотрели журналисты - он постоянно сопровождает Андрея Богдана.



Упомянутый охранник постоянно сопровождает руководителя Офиса Зеленского

Впоследствии в пятизвездочный отель в центре Киева приехал олигарх Игорь Коломойский.



Впоследствии в отель приехал олигарх Игорь Коломойский

Вслед за ним - его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Журналисты позвонили в ресторан чтобы проверить, пускают туда посторонних посетителей. Там подтвердили, что стол можно забронировать. Между тем, автомобиль съемочной группы замечают водитель Богдана и охранник Коломойского.



Автомобиль съемочной группы заметили водитель Богдана и охранник Коломойского

Они подходят к охранника Богдана и, похоже, рассказывают о машине журналистов и ему.



Похоже, о машине журналистов они рассказали и личному охраннику Богдана

Охранник Богдана сразу начинает кому-то писать, а охранник Коломойского - звонить.

Похоже, руководитель Офиса президента уже знает о присутствии журналистов рядом с отелем - что означает, что он может покинуть ресторан через другую дверь. Поэтому съемочная группа решает зайти внутрь.

Уже в ресторане журналисты замечают, как личный охранник руководителя Офиса президента Богдана и личный охранник олигарха Коломойского садятся у входа в отдельную частную комнату ресторана.

Журналисты заметили охранников Богдана и Коломойского у частной комнаты ресторана

Похоже, именно там происходит тайная вечеря.

Журналисты ждут около часа. Охранник Богдана встает и заходит в соседнюю комнату, разговаривает с менеджером, исчезает из поля зрения и через несколько секунд выходит оттуда.



Через час охранник Богдана заходит в соседнюю комнату, разговаривает с менеджером, исчезает из поля зрения и быстро выходит

А уже через 5 минут частную комнату ресторана покидают бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы "Приват" Михаил Киперман и ексдепутат и товарищ олигарха Евгений Геллер.



Через несколько минут частную комнату оставили Михаил Киперман ...

Охранник Богдана идет сразу за Геллером



Экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер, вслед за которым шел охранник Богдана ...

Следом идет Тимур Миндич.



Вслед из комнаты вышел Тимур Миндич

Журналисты фиксируют, как последним из комнаты выходит олигарх Игорь Коломойский.



А последним ее оставил сам Игорь Коломойский

"Схемы" поинтересовались у него, как развивается его бизнес при власти Владимира Зеленского.

- Власть Зеленского если не помогает вашему бизнесу, то как минимум не мешает. Зеленский и его представители - высшие должностные лица ...

- Я могу вам сказать, что точно намеренно не мешает. Но курс 23 сам за себя говорит.

- То есть вы довольны президентством Зеленского, никакого влияния на свой бизнес вы не чувствуете?

- Я чувствую давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие.

- А можно сказать, что за весь период, когда вы занимаетесь бизнесом, сейчас для вас наиболее лояльные и привлекательные условия для вашего бизнеса?

- Нет, я не могу так сказать.

- Почему?

- Ну, при Ющенко тоже было нормально.

- Вот вы говорите, при Ющенко у вас также были такие условия, интересные для бизнеса, не было никаких преград. Но не при Ющенко был ли именно тот случай, когда вы покинули страну. Помните? Амброзия, Тимошенко, вы говорили, что есть должны из страны из-за амброзии.

- Слушайте, я покинул страну - плохо, вернулся в страну - плохо. Ну, теперь я в стране, а вы - "чего вы никуда не едете?" Как я куда-то уехал - "а чего вы покинули страну?". Вам не угодишь. Ну, амброзия - она ​​никуда же не делась.

Поинтересовались журналисты и вопросом возвращения национализированного "Приватбанка".

- За время, когда вы вернулись, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.

- А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?

- Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли "Приватбанк".

- Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.

- Вы думаете, что вы вернете?

- Вообще даже не сомневаюсь.

- Именно через суды?

- Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.

- Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...

- Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.

19 декабря Шестой апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию Нацбанка на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года, который признал незаконным процедуру передачи "Приватбанка" государству. Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Кабинет министров требуют его пересмотра, ведь этим решением - до сих пор закрытого для широкой общественности - суд удовлетворил иск бывшего владельца учреждения Игоря Коломойского и признал процедуру передачи "Приватбанка" государству такой, что нарушала закон.

Но несколько дней назад Верховный Суд объявил о перерыве в деле по иску братьев-бизнесменов Суркисов, которые требуют признать их не связанными с предыдущим руководством банка лицами и выплатить вклады. Поэтому Шестой апелляционный суд также отказался пока выносить решение по делу о национализации.

Пока журналисты общались с Коломойским, охранник Богдана вместе с Киперманом и Геллером покинули ресторан.

Охранник сел в авто руководителя президентского Офиса.

Tesla сначала поехала вверх по бульвару Шевченко, а уже через минуту этой же дорогой спустилась мимо гостиницы вниз. Именно там, в том числе, располагается заезд в подземный паркинг Premier Palace

Между тем, журналисты продолжают внутри отеля расспрашивать Коломойского о связи с нынешней властью.

- А что вас связывает сейчас с Богданом? Вы общаетесь, не говорите? И встречались ли вы с ним сегодня?

- На какой встрече?

- В этом ресторане.

- Нет. Я, когда пришел, его не было уже.

- Не было Богдана. Вы сейчас с ним общаетесь? Созваниваетесь, видитесь?

- Ну да, очень редко. Он очень занят.

- Сейчас есть информация о том, что отдалился от вас Богдан. Ранее вы часто общались, вы доносили до него свои мысли.

- Врут.

- Не отдалился?

- Врут. Недоброжелатели.

- Вы звоните, Богдан берет трубку и общаетесь с ним?

- Ну, и он мне звонит, и я беру трубку. А чего он должен отдаляться от меня? Мы же друзья.

- Различные сферы влияния, различные сейчас бизнесмены.

- Он на службе. Мы не говорим о его службе, о его государственной работе.

Поинтересовались у Коломойского журналисты и о взаимодействии с другими украинскими олигархами.

- Вы общаетесь с другими бизнесменами: Пинчуком, Ахметовым? Они также довольны властью Зеленского?

- Мы не обсуждаем вопрос - доволен или не доволен. Власть есть власть. Зачем обсуждать, доволен ли доволен, если мы на это не можем повлиять?

- Не можете?

- А как мы можем повлиять?

- К вам в офис приезжал сам Шефир.

- Зеленского кто выбирал? Народ Украины, правильно?

- А кто помог?

- Это не имеет значения. Чего стоит услуга, оказанная власти, когда она уже оказана.

Спрашивают "Схемы" и о том, не считает Коломойский, чей телеканал "1 + 1" поддерживал Владимира Зеленского перед выборами, что действующий президент должен его отблагодарить.

- Вы не считаете, что Зеленский вам должен?

- Не было бы Зеленского, был бы Иванов.

- Но вы помогали именно Зеленскому.

- Почему? И Тимошенко. Мы помогали всем, кроме Порошенко.

- То есть вы не считаете, что Зеленский сейчас перед вами в долгу перед вами лично.

- Нет, чтобы что-то должен, нет, даже мыслей таких не было.

- И не будете ...

- Если к нему придут подобные мысли, что он виноват, могу сразу сказать - вообще никто никому ничего не должен.

- И если, например, не решится вопрос с "Приватбанком" в вашу пользу ...

- Ну, не решится - значит, не решится.

- Вы готовы к этому.

- А что делать. Что, жизнь на этом заканчивается?

- То есть вы утверждаете: если вопрос с "Приватбанком" не разрешится в вашу пользу, то вы не начнете препятствовать, воевать с президентом Зеленским?

- Нет, вообще у меня даже мыслей нет: ни с президентом Зеленским, ни с государством Украина.

- Но ваша цель номер один сейчас - вернуть "Приватбанк", правильно?

- Нет-нет. Наша цель номер один - это восстановить справедливость.

- А это означает возвращение "Приватбанка".

- Нет, это не значит вернуть "Приватбанк", потому что некоторые вещи я не буду делать, если это вредит стране.

- Например?

- Например, МВФ говорит, что ни в коем случае, ни при каких условиях банк не возвращать Коломойскому. Ну, не можете вернуть - скажите, что вы не можете под давлением внешних партнеров. Но я хочу, чтобы сначала дали оценку как у меня его забрали. Справедливо или несправедливо. Если несправедливо - пусть накажут тех, кто его забрал. А дальше мы будем говорить. Вопрос ведь даже не в той компенсации, которую там они пытаются в законе прописать, в незаконном законе пытаются прописать, как ничего не вернуть. Так вы просто объявите - вы же страна, государство, у вас есть суверенитет. Скажите, что вы ничего возвращать не собираетесь. Чего вот это мучиться и что-то прописывать.

Сразу после разговора с олигархом съемочная группа "Схем" зашла в частную комнату, где проходила ужин, и увидела, что в ней есть черный ход.

"Что руководитель офиса президента Андрей Богдан мог обсуждать в течение нескольких часов с бизнесменами неформальной группы "Приват" и лично ее лидером - олигархом Игорем Коломойским? Почему скрывался? И связаны эти вопросы с руководителем национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины"? Ведь к широкому кругу вопросов бизнеса одного из богатейших украинский Игоря Коломойского входят вопросы нефти и газа.

Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Андрей Коболев комментировать отказался. Андрей Богдан на вопросы журналистов не ответил", - говорится в статье.