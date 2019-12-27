Харьковчанин продавал по $3000 базы таможни, - киберполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Украины.

"Мужчина был участником тематических хакерских форумов. Обычно клиенты делали заказ на покупку актуальной информации о пересечении таможенной границы Украины как физическими, так и юридическими лицами, а также товарами и грузами. Стоимость одной такой информации стоила 3000 долларов США", - сказано в сообщении.

Все расчеты злоумышленник проводил в криптовалюте, а с заказчиками общался через засекреченные каналы мессенджеров.

В доме у мужчины изъяли ноутбук и флешку, их отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет, откуда мужчина получал информацию для продажи.

Производство ведут по по ст. 361-2, харьковчанину грозит до 2 лет за решеткой.

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