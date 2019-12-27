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27.12.19 16:44

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы. ФОТОрепортаж

По Шулявскому путепроводу пустили восемь 30-тонных МАЗов. Пока по мосту проезжали грузовики, внизу стояли мэр Киева Кличко и возводившие мост строители.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу городского главы Киева.

"Согласно проектной документации, есть перечень норм и стандартов, которым должны соответствовать технические характеристики нового моста. Для того, чтобы проверить соответствие заявленных характеристик конструкции - его нагрузили. Проверка состоялась в два этапа - этап динамической нагрузки и этап статической нагрузки", - пояснил Кличко.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 01Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 02Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 03Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 04

На этапе динамической нагрузки по мосту одновременно с разной скоростью ездили 8 МАЗов с балластом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. То есть, мост находился под весом 240 тонн.

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Во время нагрузок эксперты при помощи специального оборудования собрали информацию о состоянии моста. Они проанализируют ее и сравнят с заявленными характеристиками.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 05Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 06

"При условии соответствия всех норм и требований в соответствии с выводами экспертов уже можно будет открывать технологический проезд по новому мосту - движение автотранспорта с улицы Вадима Гетьмана на улицу Довженко. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни", - сказал Кличко.

Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 07

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Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы 08

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