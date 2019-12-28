Рябошапка окончательно исключил из судебного процесса по экс-беркутовцам прокуроров Донского, Земскова, Симонова и Иванова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ

Соответствующее постановление принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Есть основания (для изменения прокуроров. — Ред), предусмотренные законом, они не были соблюдены. Но это постановление не может быть обжаловано, то есть на сегодня мы лишены полномочий, поэтому сегодня мы вынуждены были оставить судебное заседание", — сказал Донской.

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Прокурор Олексій Донський, який упродовж декількох років вів справу про розстріли на Інститутській, прокоментував заміну його групи під час розгляду апеляції колишніх "беркутівців" щодо скасування запобіжного заходу pic.twitter.com/x4zhae8ahK — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

"Начинаем с предоставления прокурорами нового постановления Рябошапки от 28 декабря о еще одной смене группы прокуроров.

Старые прокуроры окончательно удалены из дела. Прокурор Алексей Донской, после лишения его полномочий поддерживать обвинение в этом судебном деле (а не только при рассмотрении этих апелляций), попросил прощения перед потерпевшими за действия государства. Это было достойно. К сожалению, у Генпрокурора такого мужества нет", - написала адвокат потерпевших Елена Сторожук.

В аппеляционном суде продолжается рассмотрение аппеляции экс-беркутовцев, которых, вероятно, планируют обменять в ближайшее время. Адвокаты потерпевших Закревская и Сторожук заявили отвод новой группе прокуроров, которых во время вчерашнего заседания прислал на замену Гепрокурор Рябошапка. Суд, однако, отклонил отвод.

Адвокаты подозреваемых, в свою очередь, заявили что защита потерпевших затягивает процесс.

Затем суд объявил перерыв для того, чтобы адвокат потерпевших Титыч мог ознакомится с материалами дела.

В зале суда присутствуют только беркутовцы, которых Святошинский суд ранее отпустил под домашний арест. Также в процессе принимают участие потерпевшие, в том числе и по видеосвязи. Много в зале активистов и журналистов.

Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко.

















Новые прокуроры в деле.







Под зданием суда находятся автомобили, похожие на ведомтсвенные автомобили украинских спецслужб. Активисты опасаются, что они дежурят для вывоза экс-беркутовцев для обмена.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ











