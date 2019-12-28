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28.12.19 13:34

Проверку не прошел ни один из 36 руководителей территориальных органов Госгеокадастра. ИНФОГРАФИКА

По результатам комплексной проверки руководителей территориальных органов Госгеокадастра уволены 36 чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, таким образом, ни один глава территориальных органов Госгеокадастра не остался на занимаемой должности.

"Кроме имеющихся случаев невыполнения/ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, были обнаружены и правонарушения, все необходимые материалы уже переданы на рассмотрение в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что проверка проводилась с целью обеспечения максимальной прозрачности и результативности процесса реорганизации Госгеокадастра в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 гг.

Также вскоре будет объявлена вторая волна конкурсов на занятие вакантных должностей руководства (начальников и их заместителей) в территориальных органах Госгеокадастра.

Проверку не прошел ни один из 36 руководителей территориальных органов Госгеокадастра 01

Напомним, в начале декабря председатель Госгеокадастра Денис Башлык объявил о комплексной проверке работы службы. На время проведения всех руководителей и заместителей руководителей Главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей.

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