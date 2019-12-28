Суд не дал адвокатам семей Героев Небесной Сотни ознакомиться с материалами апелляции. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Как отметила Евгения Закревская, защитники готовы были изучать документы всю ночь - однако необходимые материалы им так и не предоставили. До рассмотрения дела они изучить документы также не могли, поскольку узнали о назначенном на утро 27 декабря заседание поздно вечером 26-го. Потерпевшие поддерживают ходатайства своих адвокатов.

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Адвокаты подозреваемых высказались против удовлетворения ходатайства, и судьи ушли в совещательную комнату.

Судьи решили отклонить ходатайство и перейти к следующей стадии рассмотрения.

Адвокаты потерпевших возражают против этого и объясняют свою позицию, но суд не слушает их и зачитывает решение Святошинского суда, на которое, собственно, подана апелляционная жалоба.

Под здание суда подогнали спецтранспорт.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014.

24 декабря адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен трех бывших бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.

В пятницу, 27 декабря суд начал рассмотрение апелляции на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане. 16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. 19 декабря суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Зинченко, Аброськин и Янишевский остаются под стражей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле. Суд вынес решение оставить в процессе обе группы адвокатов до тех пор, пока Генпрокуратура не определится, какая из групп должна представлять позицию государственного обвинения.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская назвала попытку замены группы прокуроров "очень странной". "Это исключительно для обмена", - сказала она.

Защита потерпевших обвинила судью Василевскую в предвзятости и заявила ей отвод, но коллегия судей не удовлетворила это ходатайство.