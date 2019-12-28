В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот мост уже является современным мостом, который будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие люди сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем. И следующий шаг - мы также планируем к концу следующего года запустить автосообщение между левым и правым берегами на Подольско-Воскресенском мосту. Это также будет подарком в следующем году для киевлян", - сказал Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Шулявский мост проверили на прочность: над головой Кличко ездили МАЗы. ФОТОрепортаж

"Ну что, поехали? Шулявка едет!", – сказал мэр, совершив поездку по путепроводу на квадроцикле.

Он напомнил, что 27 декабря в Киеве прошли динамические испытания пролетных строений Шулявского путепровода.

При динамической нагрузке восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали по Шулявскому мосту. Вес каждого грузовика - 30 тонн.

"То есть, мост надежный и будет эксплуатироваться много лет ... Сейчас уже не будет пробок на Проспекте Победы, и транспорт с сегодняшнего дня будет ездить по Шулявскому путепроводу", - добавил Кличко.









