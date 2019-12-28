Филатов: В декабре стоимость тепла в платежках уменьшится на 30%. ФОТО

Так, в декабре цены на него в платежках будут меньше на 30%, чем в прошлом году. Фактически люди смогут сэкономить до тысячи грн. Сейчас это - один из самых высоких показателей экономии среди территориальных общин, сообщает Цензор.НЕТ.

"За четыре года Днепр вложил в тепломодернизацию сетей немалые средства. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям почувствовать реальную экономию в собственных кошельках. В зависимости от размера квартиры сбережения составят от 350 до 1 тыс. грн. Это - важная тема для днепрян, и она на моем личном контроле", - заявил Борис Филатов.

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Глава города также отметил - если днепрянам придут несправедливые платежки, они могут обращаться на горячую линию мэрии: (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

В начале нынешнего отопительного сезона мэр сообщил, что до 2016 года более трети сетей теплоснабжающих предприятий Днепра были изношены или находились в аварийном состоянии. Это наносило немалый финансовый ущерб, ведь, кроме прорывов и аварий, тепло просто терялось на пути к домам. Изменить ситуацию позволили системные ремонты теплосетей, насосов, установка мощных котлов и общее обновление оборудования котельных, которое иногда стояло еще с 1970-х годов. Также более тщательно следят за давлением и температурой - их регулируют в соответствии с погодными условиями, чтобы люди не переплачивали за тепло, которое вылетает в форточку.

Сейчас в декабре стоимость тепла уменьшается на 30% для населения, а также общественных и религиозных организаций, которые функционируют в городе. В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать. В то же время в Кривом Роге цену на тепло снизили на 25%, в Харькове - на 23%, в Одессе - на 20%, в Павлограде - на 16%.