Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
28.12.19 17:07

Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1", - КБ "Южное". ФОТОрепортаж

Первый этап испытаний 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1" заключался в испытательных пусках ракеты на минимальное расстояние за для проверки работы нового реактивного двигателя снаряда.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ua, об этом сообщили в пресс-службе конструкторского бюро "Южное".

Отмечается, что следующий этап предусматривает запуск снаряда "Тайфун-1" на максимальное расстояние (40 км), что вдвое превышает дальность снаряда РСЗО БМ-21 "Град".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые скоростные катера украинского производства успешно прошли ходовые испытания, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В КБ напоминают, что о разработке новых дальнобойных реактивных снарядов стало известно в ходе международной выставки "Оружие и безопасность 2018", тогда во время посещения мероприятия Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил первую информацию об этой разработке.

Также сообщается, что кроме испытания "Тайфун-1" проводятся работы по созданию на его базе управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4 ". Это снаряды для реактивной системы залпового огня калибром 220 мм и 400 мм.

Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 01
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 02
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 03

Также смотрите: Днепровское КБ "Южное" собрало космический спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1". ФОТОрепортаж

Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 04
Начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1, - КБ Южное 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100