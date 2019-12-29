Активисты продолжают дежурить под Лукьяновским СИЗО, чтобы не дать вывезти освобожденных судом экс-беркутовцев. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей стало меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - отмечает издание.
Люди мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.
Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.
"Периметр СИЗО контролируют граждане. Добавляю фото, сделанные около 5:45. Людей негусто. Но все возможные выезды заблокированы автомобилями граждан", - сообщил журналист Богдан Кутепов.
Напоминаем, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест им заменен на личное обязательство.