Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО. ФОТОрепортаж

Об этом hromadske сообщил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает Цензор.НЕТ.
Он заявил о недостижении цели акции и о планах ее завершать.
"Эту информацию я прочитал только, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудия и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду — нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", — сказал Иванов.
Также около СИЗО присутствовала народный депутат от "ЕС" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц пока в здании нет.
"Тронуло. Протестующие сами разобрали мини-баррикаду из мусорных контейнеров, которую ставили ночью", - сообщил журналист Григорий Пырлик.