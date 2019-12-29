Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО. ФОТОрепортаж

Об этом hromadske сообщил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил о недостижении цели акции и о планах ее завершать.

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"Эту информацию я прочитал только, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудия и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду — нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", — сказал Иванов.

Также около СИЗО присутствовала народный депутат от "ЕС" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц пока в здании нет.

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"Тронуло. Протестующие сами разобрали мини-баррикаду из мусорных контейнеров, которую ставили ночью", - сообщил журналист Григорий Пырлик.









