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29.12.19 13:58

Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО. ФОТОрепортаж

Противники обмена экс-беркутовцев, которых суд освободил в субботу под личное обязательство, завершили акцию под Лукьяновском СИЗО, длившуюся с вечера субботы.

Об этом hromadske сообщил сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил о недостижении цели акции и о планах ее завершать.

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"Эту информацию я прочитал только, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудия и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду — нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", — сказал Иванов.

Также около СИЗО присутствовала народный депутат от "ЕС" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц пока в здании нет.

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"Тронуло. Протестующие сами разобрали мини-баррикаду из мусорных контейнеров, которую ставили ночью", - сообщил журналист Григорий Пырлик.

Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО 01
Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО 02
Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО 03
Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО 04
Активисты разобрали баррикады под Лукьяновским СИЗО 05

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