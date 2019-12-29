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29.12.19 20:39

Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в "Борисполе" их уже ожидает Зеленский, - ОП. ФОТО

Самолет с освобожденными в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ вылетает с военного аэродрома в Чугуеве (Харьковская область) в Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в Борисполе их уже ожидает Зеленский, - ОП 01

"Борт с 76 освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении.

Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в Борисполе их уже ожидает Зеленский, - ОП 02

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Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, Зеленский общается с их семьями.

Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в Борисполе их уже ожидает Зеленский, - ОП 03
Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в Борисполе их уже ожидает Зеленский, - ОП 04

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Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в Борисполе их уже ожидает Зеленский, - ОП 05

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

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