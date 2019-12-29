Самолет с освобожденными украинцами вылетает с аэродрома Чугуева, в "Борисполе" их уже ожидает Зеленский, - ОП. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
"Борт с 76 освобожденными украинцами вылетает с военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, Зеленский общается с их семьями.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.