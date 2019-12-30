В рамках обмена удерживаемыми лицами из плена были освобождены 12 украинских воинов. ФОТОрепортаж

Фотографии вернувшихся из плена воинов опубликовал пресс-центр Объединенных Сил, информирует Цензор.НЕТ.
Освобожденные военнослужащие:
1. Воскобойник Владимир Владимирович;
2. Геймур Александр Юрьевич;
3. Глондар Сергей Викторович;
4. Деев Иван Анатольевич;
5. Дуванов Ким Владимирович;
6. Евтушок Юрий Александрович;
7. Жемелинский Василий Леонидович;
8. Иванчук Сергей Александрович;
9. Кориньков Александр Александрович;
10. Пантюшенко Богдан Валерьевич;
11. Пундор Борис Иосифович;
12. Фурсов Роман Викторович
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.