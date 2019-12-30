В рамках обмена удерживаемыми лицами из плена были освобождены 12 украинских воинов. ФОТОрепортаж

Фотографии вернувшихся из плена воинов опубликовал пресс-центр Объединенных Сил, информирует Цензор.НЕТ.

Освобожденные военнослужащие:

1. Воскобойник Владимир Владимирович;

2. Геймур Александр Юрьевич;

3. Глондар Сергей Викторович;

4. Деев Иван Анатольевич;

5. Дуванов Ким Владимирович;

6. Евтушок Юрий Александрович;

7. Жемелинский Василий Леонидович;

8. Иванчук Сергей Александрович;

9. Кориньков Александр Александрович;

10. Пантюшенко Богдан Валерьевич;

11. Пундор Борис Иосифович;

12. Фурсов Роман Викторович









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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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