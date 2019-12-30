На Николаевщине прошли учения подразделений Десантно-штурмовых войск. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
С выходом в определенные районы были развернуты пункты управления, организованная их охрана и оборона, установлена связь, приняты меры маскировки, инженерные работы и др.
По словам руководителя учений, офицеры командования десантно-штурмовой войск, штабы воинских частей и подразделений, а также начальники родов войск и служб совершенствовали практические навыки в управлении подчиненных подразделений в реальном режиме времени. Также была осуществлена реальная проверка всех тактических расчетов для выполнения дальнейших задач.
Во время практического этапа по решению командира определенные подразделения совершили многокилометровый марш с преодолением водной преграды на штатной бронированной технике.
После этого на одном из полигонов прошли тактические учения с боевой стрельбой. Воины-десантники отрабатывали различные учебно-боевые задачи в разных видах общевойскового боя и различные тактические действия.
Учения проходили в тесном взаимодействии с подразделениями авиации Воздушных Сил и армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.