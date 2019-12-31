Волонтеров не пустили в отделение Главного военного госпиталя столицы, они хотели поздравить украинских воинов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает волонтер Наталья Воронкова.

"Поздравления на лестнице ... Еще такого не было за 5 лет - запретили поздравлять бойцов в клубе госпиталя, не пустили поздравить бойцов в отделение, не позволили фотографироваться с ними. Но мы очень хотели поделиться праздничным настроением, надеемся нам это удалось, несмотря на все приказы министра обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

После встречи в международном аэропорту "Борисполь", освобожденные из плена 12 украинских военнослужащих были доставлены в Главный военный госпиталь в Киеве.

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