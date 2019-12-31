В военном госпитале лежат украинские воины с онкологией, есть в тяжелом состоянии. Нужны медпрепараты, одежда, вода и продукты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова.

"Вечером сидели у постели раненого, у него температура, боли, остались они одни на нг.. Так защемило в сердце, все празднуют, а ребята лежат с жуткими болями. Сегодня общались в военнопленными, их привезли в госпиталь, передали им тёплые куртки, футболки и продукты, вблизи ребята конечно выглядят не так как по ТВ, худые, синяки под глазами, тяжело", - рассказала волонтер.

В гематологии лежат воины с онкологией, есть в очень тяжелом состоянии.

"Лекарство на которое собирала для воина с лейкозом я купила, смогла достать 3 банки по 8200грн, одну передали бесплатно+3 тыс перечислила ему на карту", - сообщила Юсупова.

По ее словам, закончились куртки, кофты на замках и футболок совсем мало осталось. Все быстро уходит. Так же нужен дексалгин и кетанов в ампулах, сегодня отдали последние 4 упаковки кетанова. Остальные потребности все те же, вода, соки, йогурты, колбаса, сыр, сладкое, кофе, чай. Сегодня передали продукты воинам в психиатрию, гематологию и нейрохирургию.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья.

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