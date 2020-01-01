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01.01.20 11:26

В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба продолжает нести службу усиленно. Всего в новогоднюю ночь границу Украины охраняли около 3,5 тысячи пограничных нарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 000 граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тыс. человек, тогда как из Украины оформлены 80 тыс. человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Всего в ходе мероприятий пограничного контроля за сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них - более 20 потенциальные нелегальные мигранты, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы.

Патрулирование с усиленными мерами безопасности будут продолжаться и в дальнейшем.

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В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 01
В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 02
В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба 03

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