Неизвестный в новогоднюю ночь стрелял из гранатомета в Мукачево, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатья.

"Вчера, 31 декабря, в 23:30, на службу "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный осуществил выстрел из предмета похожего на ручной гранатомет", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.

Подробная информация будет предоставлена дополнительно.

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