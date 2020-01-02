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02.01.20 14:14

Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

На Николаевщине вблизи станции Любино в Снигирёвском районе горел тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон".

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"2 января в 11:36 поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигирёвском районе Николаевской области. На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана "Первомайское". Установлено, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но не удалось", - говорится в сообщении.

В 12:00 спасатели локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали, его причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070.

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Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

Тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон загорелся на ходу 01
Тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон загорелся на ходу 02
Тепловоз пассажирского поезда Харьков-Херсон загорелся на ходу 03

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