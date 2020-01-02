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02.01.20 17:56

Зеленского заметили на Буковеле. ФОТО

Президент Украины встретил Новый год в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Оттуда он отправился на горнолыжный курорт "Буковель".

Зеленского заметили на Буковеле. ФОТО

Фото с главой государства опубликованы в Instagram Николая Софрона и Татьяны Стаднийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если год начался со встречи с Президентом - он обречен быть успешным", - считает пользовательница.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский с семьей встретили Новый год в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Президентскую чету сопровождает глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой Анастасией Сличной.

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Зеленского заметили на Буковеле 01
Зеленского заметили на Буковеле 02

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