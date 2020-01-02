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02.01.20 19:14

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания "Український тиждень" баннер в свою поддержку. ФОТОрепортаж

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе журналист Станислав Асеев 2 января снял баннер #FreeAseyev с балкона редакции украинского издания "Український тиждень".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При снятии баннера, отвечая на вопрос журналистов, осознает ли Стас Асеев свое пребывание на свободе, он сказал: "Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то чтобы не привык – не было возможности. Но, наверное, стоит".

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 01

Среди планов на ближайшее будущее, говорит Асеев, не только психологическая адаптация, но и встреча с семьей.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 02

"Наверное, будет отдельная работа по "Изоляции" (тайная тюрьма, оборудованная на захваченной российскими гибридными силами в 2014 году территории музея современного искусства – бывшего завода изоляционных материалов)", – сказал Асеев.

Также помог Асееву снять баннер главный редактор издания "Український тиждень" Дмитрий Кропивенко.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 03

"Сначала появилась картинка в нашем журнале, когда мы узнали о приговоре Стаса – 15 лет строгого режима. Вскоре проводили акцию в арт-платформе "Изоляция", и мы уже подготовили этот плакат. Затем мы его повесили на балконе, а сейчас оставим в редакции на стене как исторический артефакт", – отметил Кропивенко.

Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания Український тиждень баннер в свою поддержку 04

Также Станислав Асеев подписал всем желающим книгу "В изоляции" о жизни на оккупированной территории Донбасса, выданную "Радіо Свобода" в 2018 году. В ней опубликованы материалы, которые он писал с января 2015 года по май 2017 года.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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