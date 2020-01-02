Освобожденный журналист Асеев снял с балкона редакции издания "Український тиждень" баннер в свою поддержку. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При снятии баннера, отвечая на вопрос журналистов, осознает ли Стас Асеев свое пребывание на свободе, он сказал: "Нужно еще психологически адаптироваться, в том числе и к ритму города, к которому не то чтобы не привык – не было возможности. Но, наверное, стоит".

Среди планов на ближайшее будущее, говорит Асеев, не только психологическая адаптация, но и встреча с семьей.

"Наверное, будет отдельная работа по "Изоляции" (тайная тюрьма, оборудованная на захваченной российскими гибридными силами в 2014 году территории музея современного искусства – бывшего завода изоляционных материалов)", – сказал Асеев.

Также помог Асееву снять баннер главный редактор издания "Український тиждень" Дмитрий Кропивенко.

"Сначала появилась картинка в нашем журнале, когда мы узнали о приговоре Стаса – 15 лет строгого режима. Вскоре проводили акцию в арт-платформе "Изоляция", и мы уже подготовили этот плакат. Затем мы его повесили на балконе, а сейчас оставим в редакции на стене как исторический артефакт", – отметил Кропивенко.

Также Станислав Асеев подписал всем желающим книгу "В изоляции" о жизни на оккупированной территории Донбасса, выданную "Радіо Свобода" в 2018 году. В ней опубликованы материалы, которые он писал с января 2015 года по май 2017 года.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.