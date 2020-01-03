В Киеве столкнулись три автомобиля: один человек погиб, еще один госпитализирован. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что в результате происшествия погиб водитель Mercedes, пассажир Hyundai госпитализированы, водителя BMW задержали.

Предварительно установлено, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую. В результате маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на автомобиль Hyundai. Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализировали пассажирку авто Hyundai.

Водителя автомобиля BMW задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.