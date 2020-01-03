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03.01.20 20:10

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пидвив ты, Вова": на канале "Россия 1" унизительно "поздравили" Зеленского с Новым годом. ВИДЕО

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 02

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук в стихотворной форме ответил на обращение Зеленского

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 04

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 05

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 06

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 07

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 09

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 10

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 11

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 12

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 13

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 14

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 15

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 16

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 17

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 18

Какая разница кто Президент? Новогоднее поздравление Зеленского в ФОТОжабах 19

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