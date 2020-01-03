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03.01.20 20:55

Из-за пожара в клубе на Тернопольщине 8 детей госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие произошедшего в клубе в селе на Тернопольщине хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.

Как информирует Цензор.НЕТ, о происшествии сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в с.Угрынив Подгаецкого района Тернопольской области в пятницу вечером.

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Информация о хлопке и возгорании поступила спасателям в 17.40. "В 17:58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

Из-за пожара в клубе на Тернопольщине 8 детей госпитализированы, - ГСЧС 01

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области, следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Из-за пожара в клубе на Тернопольщине 8 детей госпитализированы, - ГСЧС 02

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