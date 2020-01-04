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04.01.20 12:46

Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале. ФОТО

В Художественном Арсенале в Киеве временно выставлена ​​картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая исчезла из Днепропетровского художественного музея во время оккупации в 1941 году и была возвращена Украине в начале 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Полотно можно увидеть на выставке "Спецвантаж! Історії повернення українських культурних цінностей" в Художественном Арсенале.

Похищенную во время Второй мировой войны картину Панина, которую вернули в Украину, выставили в Художественном Арсенале 01

Выставка продолжается с 12 декабря 2019 года. После закрытия выставки 19 января картина будет возвращена в Днепропетровский художественный музей.

Отмечается, что возвращение полотна "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" - первый результативный случай сотрудничества Украины и США на официальном государственном уровне по возврату памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

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