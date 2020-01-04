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04.01.20 18:31

Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции изъяли около 2-х килограммов каннабиса у жителя села Теплое, что в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию.

"В ходе проведения санкционированного обыска у 46-летнего жителя с. Теплое обнаружили и изъяли наркотическое вещество - каннабис", - говорится в сообщении.

Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине 01

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" УК Украины.

Полиция изъяла у мужчины около 2-х килограммов каннабиса на Луганщине 02

Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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