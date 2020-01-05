Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.

БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.



Фото Yörük Işık

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

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Как известно, Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".