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05.01.20 09:59

Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море. ФОТО

Вчера в Черное море завели на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который, по официальной информации, сломался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Буксировку проводил океанский буксир МБ-304.

Сфотографировал необычный конвой в проливе Босфор известный турецкий шипспоттер Yörük Işık.

Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море 01

БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии. По информации "Думской", поломка двигателей заставила судно идти в Севастополь на буксире.

Десантный корабль ВМФ России, у которого на полпути в Сирию отказал двигатель, завели на буксире в Черное море 02
Фото Yörük Işık

Длина корабля 113 метров, ширина 15,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4560 тонн, максимальная скорость 17 узлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На полпути в Сирию у российского корабля отказал двигатель

Как известно, Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".

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