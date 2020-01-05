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05.01.20 14:32

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Новый год Морская охрана начинает с новыми силами - 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы, Мариуполя и были спущены на воду в праздничные дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Железным охранникам морских рубежей проведены работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения", - сказано в сообщении.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 01

Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия.

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Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 02

"Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и два бывших нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С обновленными двигателями и спецоборудованием "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море", - сообщили в ведомстве.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 03

Отмечается, что в рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбой в 2019 году выделено около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году.

Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 04
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 05
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 06
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 07
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 08
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 09
Морская охрана получила 16 отремонтированных кораблей и катеров, - Госпогранслужба 10
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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