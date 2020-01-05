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05.01.20 14:43

23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция. ФОТО

23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое - жители Старого Гвоздца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец. Полицейскими установлено, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся на бок.

При этом 23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое - жители Старого Гвоздца.

Следователи установили, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 1,14 промилле. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре полицейские сообщат о подозрении водителю, а суд изберет меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.

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23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция 01
23-летний пассажир вылетел через окно автомобиля и погиб в результате ДТП на Ивано-Франковщине, - Нацполиция 02

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