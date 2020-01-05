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05.01.20 18:52

Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Оман встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 млн, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов - учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицину, туризм.

Напомним, Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом.

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Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества 01Зеленский встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви: планируется наращивание торгово-экономического сотрудничества 02

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