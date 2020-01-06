Во дворе частного дома на Донетчине произошел взрыв, неизвестный бросил гранату, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

В субботу, 4 января, в 21.12 в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома взорвалось неизвестное устройство. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим 8-летним сыном. Пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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