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06.01.20 14:34

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море. ФОТО

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", плавучая резиденция президента РФ Владимира Путина, не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

"Стамбульские невзгоды и приключения ракетного крейсера "Маршал Устинов" - плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле - не закончились. Около 11:00 (киевское время) 06.01.2020 целых 4 турецких буксира честно пытались помочь поставить его на почетное место - военный причал на мысе Сарайбурну (фото 1). Но ... "не шмагли" ... Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море (фото 2)", - написал он.

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Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 01
Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 02
Фото: Клименко/Facebook

Российский ракетный крейсер Маршал Устинов не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в открытом море 03

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