Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

От имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополит Макарий передал искренние поздравления Вселенскому Патриарху и выразил ему глубокую благодарность за оказанную руку помощи, которая привела нашу Церковь к утверждению духовной свободы - автокефалии.

На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину.

Во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского Патриархата и Кипрской Церкви сослужил Всесвятийшому Патриарху Варфоломею на литургии по случаю Богоявления (по новому календарю).

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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