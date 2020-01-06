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06.01.20 19:39

Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса. ФОТОрепортаж

Делегация Православной Церкви Украины по случаю годовщины предоставления Томоса об автокефалии посетила Стамбул, где встретилась с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В состав делегации, которую возглавлял митрополит Львовский Макарий, вошли также епископ Васильковский Лаврентий, протоиерей Валерий Семанцо, протоиерей Василий Лило, Евгений Бойко и Владимир Сизон.

От имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Митрополит Макарий передал искренние поздравления Вселенскому Патриарху и выразил ему глубокую благодарность за оказанную руку помощи, которая привела нашу Церковь к утверждению духовной свободы - автокефалии.

На приеме у Вселенского Патриарха Варфоломея было передано поздравительное письмо от Блаженнейшего Митрополита Епифания, а также приглашение в удобное время посетить с визитом Украину.

Во время воскресного богослужения делегация ПЦУ молилась в Патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, а на следующий день, 6 января, митрополит Львовский Макарий вместе с иерархами Вселенского Патриархата и Кипрской Церкви сослужил Всесвятийшому Патриарху Варфоломею на литургии по случаю Богоявления (по новому календарю).

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

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Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 02
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 03
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 04
Делегация ПЦУ посетила Константинополь по случаю годовщины предоставления Томоса 05

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