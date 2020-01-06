Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский улетел с семьей в Оман за собственные средства, - Офис Президента
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане
Читайте на "Цензор.НЕТ": Султан Омана Кабус бин Саид не встретился с Зеленским, поскольку проходит курс лечения, - Reuters
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества
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