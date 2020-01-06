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06.01.20 20:07

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский улетел с семьей в Оман за собственные средства, - Офис Президента

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 02

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 03

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 04

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем, - Бутусов об отдыхе Зеленского в Омане

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Султан Омана Кабус бин Саид не встретился с Зеленским, поскольку проходит курс лечения, - Reuters

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 07

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 08

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с исполнительным президентом госрезерва Омана активизацию инвестиционного сотрудничества

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 10

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 11

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 12

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 13

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 14


Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 15

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 16

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 17

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 18

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 19

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 20

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 21

Буковель или Оман. Какая разница? Путешествие Президента в ФОТОжабах. 22

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