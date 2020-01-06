Полиция в Киеве задерживала "за мелкое хулиганство" двух человек за вопрос "Чей Крым?" российскому блогеру Митрошиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает "Відсіч", полиция задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Крым Реалии".

Активисты пришли на лекцию Александры Митрошиной, которая в 2017 году сообщила в Фейсбуке, что посетила аннексированный Крым.

На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за "мелкое хулиганство".

Позже, как сообщило движение "Відсіч" в Фейсбуке, активистов гражданского движения "Відсіч" Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых ранее 6 января задержали в Киеве во время лекции российского блогера Александры Митрошиной, отпустили.

Мужчин задержали после того, как во время лекции Митрошиной они задали ей вопрос: "Чей Крым?".

"Наших активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили из участка после трех часов содержания. На них составили протоколы об административном задержании за якобы нарушение ст. 173 КУоАП – "мелкое хулиганство". Теперь мы ждем суда", – говорится в сообщении.



