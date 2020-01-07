В Анкаре провели рождественское богослужение на украинском языке. ФОТОрепортаж

Праздничное богослужение провел священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества. Мы сегодня пели, славили Господа. Он никогда не оставлял и не оставит нас. Рад этой возможности быть здесь, встретиться с общиной. Имею надежду, что и в будущем мы, с милостью Божией, будем собираться, встречаться", - обратился к собравшимся архимандрит.

Во время богослужения было зачитано приветствие Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о важности веры, ее укрепления, единения вокруг неё в наше непростое, наполненное вызовами и изменениями время.

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"Сегодняшнее богослужение совершается в особую дату – ровно год назад Украине, украинскому народу, украинской церкви был дарован Томос. И важно, что сегодня праздничная служба проводится священником Вселенского патриархата и мы отмечаем этот праздник вместе. Послание Вселенского Патриарха – это глобальный документ, в нем очень много символов, каждый из нас может найти в нем ответы на многие вопросы", - обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Богослужение проводилось на украинском языке. После него верующие пели традиционные колядки.





Фото: "Укринформ"