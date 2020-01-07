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07.01.20 11:07

Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Малиновского отдела полиции в г. Одессе. 

"Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив гранату в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. 

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Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 01

Также правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о квалификации данного события.

Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 02
Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 03
Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 04
Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 05
Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 06
Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших 07
Фото: сайт полиции

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