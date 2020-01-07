Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 годов рождения.

"Когда украинцы традиционно садятся кушать кутью и начинают колядовать, турки решили испытать судьбу. Иностранцы не учли, что на Рождество более 5 тыс. пограничников находятся на службе по охране границы. Нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Граждан Индии, Эфиопии и Турции задержали при попытке нелегально пересечь украинскую границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж