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07.01.20 14:02

Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера вечером на Львовщине пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 годов рождения.

"Когда украинцы традиционно садятся кушать кутью и начинают колядовать, турки решили испытать судьбу. Иностранцы не учли, что на Рождество более 5 тыс. пограничников находятся на службе по охране границы. Нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения.

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Двух нелегалов из Турции задержали на границе с Польшей в Сочельник, - Госпогранслужба 01

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