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07.01.20 14:50

Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях и тех, кто находится в несправедливом заключении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал после праздничного богослужения в Михайловском Златоверхом соборе.

"Сегодня, поздравляя всех с златоверхого Киева, мы шлем наши рождественские поздравления всем тем, кто сейчас находится в оккупации и в несправедливом заключении. Мы желаем, чтобы Господь поскорее освободил вас и в дальнейшем будем молиться, чтобы тот мир, который принес новорожденный Спаситель, прежде воцарился в нашей душе, а дальше, чтобы этот мир, справедливый мир, воцарился и в нашей украинском государстве. Мы в это верим", - сказал Епифаний.

"Мы как Украинская церковь, церковь украинского народа, будем делать все, чтобы украинское государство утверждалось, потому что украинская церковь является той духовной основой, на которой в будущем мы сможем построить то государство, о котором мы все с вами мечтаем - независимую, единую, европейскую демократическую Украина", - добавил Епифаний.

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Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 01
Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 02
Епифаний поздравил с Рождеством украинцев на оккупированных территориях: Молимся, чтобы Господь как можно скорее освободил вас 03

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