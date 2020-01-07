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07.01.20 20:50

Украинского воина Сергея Рацуна, погибшего на Донбассе, похоронят 9 января на Хмельнитчине. ФОТО

9 января, в городе Славута Хмельницкой области, в 10.00 по адресу: улица Сокола, 15-б начнется заупокойная панихида по украинскому воину Сергею Петровичу Рацуну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Рацун, 1976 года рождения, уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, старший солдат, механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 января в 21.05 вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного от снайпера наемников РФ.

Сергей Рацун родился 26.10.1976 года. В 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации в 128-й ОГПБр, воевал в районе Дебальцево. В мае 2016 подписал контракт с 93 ОМБр, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, у Авдеевки, постоянно продлевая контракт. В 2019 г, участвовал в учениях Combined Resolve в Германии.

Церемония прощания состоится в 11.30 в городском Дворце культуры.

Похороны состоятся на "Новом кладбище" города Славута. У Героя остались мать, брат и дочь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 93 ОМБр Сергей Рацун погиб в зоне ООС 5 января

Украинского воина Сергея Рацуна, погибшего на Донбассе, похоронят 9 января на Хмельнитчине 01

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