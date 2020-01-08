Мининфраструктуры обнародовало имена погибших членов экипажа рейса Тегеран-Киев. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, данная информация содержится на странице ведомства в Facebook.
Так, экипаж рейса PS752:
Пилоты:
- Владимир Гапоненко
- Сергей Хоменко
- Алексей Наумкин
Бортпроводники:
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Денис Лихно
- Валерия Овчарук
- Юлия Сологуб
В Мининфраструктуры выразили соболезнование семьям и близким погибших.
Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
Согласно данным МИД Украины, на борту самолета находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, 3 – Германии, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Великобритании. В настоящее время МИД продолжает уточнять информацию о пассажирах.
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.