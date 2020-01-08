Житель Закарпатья во время конфликта в баре облил латвийца бензином и поджег его, пострадавший в реанимации, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Сегодня, 8 января, около 5:00 утра, иршавские правоохранители получили сообщение о том, что в реанимационное отделение с ожогами лица и рук доставлен 25-летний гражданин Латвии.

Как выяснили правоохранители, травмы 25-летний житель города Рига получил в диско-баре в селе Долгое. Иностранец гостил у родственников, местных жителей.

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"В развлекательном заведении между иностранцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. Вскоре после ссоры местный житель облил мужчину из бутылки с жидкостью, вероятно, бензином, и поджег. После этого убежал. В результате, пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. Сейчас латвиец находится в реанимационном отделении Иршавской районной больницы", - сказано в сообщении.



Фото: сайт полиции

Житель села Долгое, подозреваемый в совершении преступления, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.