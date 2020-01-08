Деятельность подпольного казино разоблачили в Запорожской области, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса ГПУ.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 4 стола для покера, принадлежности для игры в покер и черновую документацию, которая касалась обстоятельств предоставления услуг по занятию игорным бизнесом, а также почти 5,5 тыс грн из кассы казино.

На момент проведения процессуальных действий кроме персонала в казино также находились игроки, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины, готовится ходатайство об избрании им меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

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