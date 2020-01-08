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08.01.20 16:21

Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский Апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты военного медика Яны Дугарь, которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судьи приняли решение отменить постановление Печерского суда и приняли решение о том, что Яна Дугарь будет находиться под домашним арестом в Киеве, по месту регистрации, а не в месте постоянной дислокации бригады Дугарь в Новомосковске.

При этом домашний арест остался круглосуточным.

Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 01
Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 02Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 03
Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 04
Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста 05

Фото, видео - Олег Богачук.

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Дугарь читайте здесь.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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