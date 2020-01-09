9-летняя девочка и мужчина погибли в результате ДТП на Сумщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Сумской области.

Происшествие произошло вчера около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи села Гамалеевка Лебединского района.

В результате столкновения грузовика "SKANIA" и внедорожника погибли 30-летний водитель "Chevrolet" и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров "Chevrolet", женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

В полиции по факту ДТП уже открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

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