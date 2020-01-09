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09.01.20 09:52

Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране. ВИДЕО + ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших", - сказано в сообщении.

Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране 01
Фото: ОП

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Соответствующее видео размещено канале ГляделкаUa в YouTube 

Отметим, что со вчерашнего дня украинцы несут цветы и свечи к терминалу D аэропорта "Борисполь", чтобы почтить память погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" разбившегося в Иране. Там выставлены фотографии погибших членов экипажа.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Зеленский в аэропорту Борисполь почтил память жертв авиакатастрофы в Иране 02

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