Путин с перцем и водкой: детей в Омске поздравили с Новым годом оригинальными конфетами. ФОТО

Фотографию опубликовали в группе "Ревизорро Омск" в соцсети "ВКонтакте", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Примечательно, что в состав продукта входят водка и перец чили.

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Отмечается, что конфеты "Президент" производит компания "Джи Си – Золотые конфеты" из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте компании говорится, что в трюфеле отражены черты главы государства: "самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие – в раскрывающейся остроте перца чили".