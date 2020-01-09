Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня, около 6 часов утра на службу "102" поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии", - сказано в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя транспортного средства с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат - 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

"По предварительной информации, 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины. Чудом в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, кроме автомобиля, который получил серьезные механические повреждения. Кроме того, полицейские выяснили, что у водителя не было водительского удостоверения", - сообщили в полиции.

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На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.



Фото: патрульная полиция

"Уважаемые водители! Призываем вас не нарушать закон! Помните, что нетрезвый водитель - это угроза для жизни и здоровья всех участников дорожного движения!" - призвали в полиции.