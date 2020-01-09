В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Кавказ.Реалии".

Активисты оппозиции в четверг собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они переместились к зданию администрации президента республики и попытались взять его штурмом.

Участники акции утверждают, что на прошедших "выборах главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые "выборы".

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Протестующие выломали дверь и разбили окна. Несколько десятков человек ворвались внутрь здания, но их заблокировала охрана. Хаджимба заявил, что не покинет пост "президента" и заявил, что проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".

Вскоре после этого СМИ сообщили, что вторая попытка штурма оказалась более успешной, и протестующим удалось захватить здание.

"Минобороны" Абхазии отказалось вмешиваться в происходящее.

Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.

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