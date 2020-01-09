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09.01.20 16:33

В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

Участники акции протеста требуют, чтобы Рауль Хаджимба сложил полномочия. Они считают, что Хаджимба не получил большинство голосов на последних "выборах". Оккупационные власти Абхазии заявляют о попытке "государственного переворота".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Кавказ.Реалии".

Активисты оппозиции в четверг собрались перед зданием Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они переместились к зданию администрации президента республики и попытались взять его штурмом.

Участники акции утверждают, что на прошедших "выборах главы республики" действующий "президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые "выборы".

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Протестующие выломали дверь и разбили окна. Несколько десятков человек ворвались внутрь здания, но их заблокировала охрана. Хаджимба заявил, что не покинет пост "президента" и заявил, что проводятся мероприятия "по локализации происходящих событий".

Вскоре после этого СМИ сообщили, что вторая попытка штурма оказалась более успешной, и протестующим удалось захватить здание.

"Минобороны" Абхазии отказалось вмешиваться в происходящее.

Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.

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В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 01
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 02
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 03
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 04
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 05
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 06
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 07
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 08
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 09
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 10
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 11
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 12
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 13
В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента 14

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